底薪漲到2萬6400！她卻訴苦「薪水變少了」 薪資單曝光
自2023年元旦後，勞工基本工資調漲，月薪最低2萬6400元、時薪176元，調幅4.56%。本來預計會對勞工是一項利多政策，但卻上班族的薪水反倒因此變少，薪資單內容曝光也引爆熱議。
編輯中心/綜合報導
一名女網友在論壇Dcard上訴苦「基本薪資調漲但是實領金額變少」，隨後貼出薪資單對照，她在去年11月底薪尚未調整時，實領月薪為29027元，但2023元旦後，1月發薪時她僅實領「28957」元。
原來是因政府基本底薪調整，公司將本來的職務津貼部分金額轉移至底薪，勞健保自付額也增加，因此原PO的實領薪資不但沒有增長，反而還少了70元，「雖然只相差幾十塊但是很不爽，想問這樣是常態嗎？政府漲基本薪資受益的人佔多數嗎？」
遭遇曝光後，立刻有不少上班族感慨「這種政策，受益的是領低於26400」、「這就是基本薪資調漲的現實」、「對，勞保調漲。但換個角度想，業主出的勞保比例也是調漲的。所以你的角度是薪水變少，但少的部分不是老闆拿走的，他其實總體來說付出的薪資成本更多」、「額你的津貼自己也變少了，總數還是30000啊，應該問你們公司為什麼漲基本薪資，津貼卻會變少」。（編輯：潘毅）