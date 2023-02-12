台積電待6年！她轉行面試「輸超商妹」不服 店長曝原因
近期是農曆年後的第一波轉職熱潮，許多上班族都希望找到一份更適合自己工作。就有位上班族為了顧及家庭，決定離開待了6年的台積電，找一份離家近的正常班工作，卻沒想到在面試階段，竟輸給只做過超商店員的年輕妹妹，理由曝光後也讓她相當不服氣「這根本就是歧視」。
編輯中心/綜合報導
一位上班族在臉書《爆料公社》APP上發文訴苦「之前在台積當技術員6年，為了能照顧孩子，近期才辭職想換正常班的工作」，隨後事主在11日時前往家裡附近的一間大型文具店面試，當天還有另一位年輕妹妹也同時應徵，對方自稱有超商工作兩年的經歷。
文具店分別面談完兩位求職者後，當場採用年輕妹妹，卻不錄取原PO，店長並透露理由「做過超商的，碰到問題反應會比較快」，這結果讓她相當不能接受「我完全吞不下去，在台積工作也不算輕鬆，憑什麼寧可用做超商的也不願用在台積工作過的？我到底輸在哪裡？這根本就是歧視啊。」
而遭遇曝光後，多數網友卻不認同事主看法「妳這自以爲的優越感才是真正的歧視」、「台積電的工作性質跟工作領域，和文具店完全不同，反倒是小七跟文具店比較類似」、「服務業的應對方式跟科技業、製造業都不一樣」、「或許人家認為，我小店請不起大佛的心態」。（編輯：潘毅）