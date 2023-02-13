入職1小時即失業！人資認「徵錯人了」 男子結局超唏噓
求職之路就像開驚喜包，永遠無法提前得知會發生什麼事。中國一名男子在空窗2個多月後終於被一間公司錄取，甚至拿到比預期還優渥的待遇，不料第一天上班不到1小時，人資竟向他說「我們徵錯人了」，接著轉帳台幣220元車資便請他離開，讓該男不敢置信。
編輯中心/綜合報導
據陸媒《白鹿視頻》報導，廣東省廣州市一名具影片剪輯專業的25歲男子，歷經2個多月的積極面試，終於被一間公司錄取，且更開心的是，他原本預期月薪會開人民幣7000元（約3萬元台幣），對方人資卻答應試用期後加至人民幣7500元（約3.3萬元台幣），在雙方將條件都談妥後，男子順利入職。
豈料上班第一天，男子僅到公司1個多小時便收到人資傳來的消息，說明這次的面試出了烏龍，公司要徵的其實是編導，而非剪輯。人資不停向男子致歉，接著轉帳人民幣50元（約220元台幣）給男子當車馬費，要求他直接退出公司群組並離開，這誇張的行徑令其憤怒又沮喪「心情大起大落，找工作真的太難了」。
多數人認為「招錯了的概率比復活恐龍的難度還低」、「不可能招錯了，可能又不需要了」，有人更猜想「招錯」僅是個藉口，真正的原因是「走後門的來了！所以…哎…」、「人家內定了」 。（編輯：李惠婷）