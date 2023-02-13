Joeman「業配手錶」也出事！網嗆降低素質 粉絲一看尷尬
知名YouTuber「Joeman」因為口條好，頻道內容多元又精緻，深受不少網友的喜愛，影片經常一上就是破百萬的點閱率，近日與正妹實況主女友Niya（妮婭）公開認愛又合拍影片，話題度直線上升。不過，近日Joeman發出一則業配手錶的貼文，沒想到看似平凡的業配文，卻讓部分網友感到不妥，引起討論。
編輯中心/綜合報導
Joeman日前在個人IG上發出一則手錶的業配，寫下「身為一個有品味的男士有一支漂亮的錶是非常重要的事！」仔細一看是過去在對決系列影片中，曾經介紹過的「《希奧朵拉》-水行俠系列潛水錶」，文章寫道「在體驗了幾天之後真的是非常喜歡，這個以水行俠靈感設計的三叉戟造型秒針，與上方的七海之王標誌真的是很巧妙的搭配，外觀真的很好搭配我的日常穿著，又不會在手上有厚重感！」
然而仔細看「希奧朵拉」官網當中，該手錶的要價大約是7千元左右，主頁還放上與Joeman合作的大大橫幅看板，雖然堪稱不上頂級珍品，不過也是中上價位不便宜的手錶，外觀以及設計上確實頗有質感。
不過，這則業配卻讓網友們感到不適合表示「我是你的粉.....但是業這種錶真的降低品味」、「業配拍完照就拿下錶了，這根本不適合Joeman的形象啊，應該是如勞力士、沛納海、萬國才是Joeman該業配的真形象」、「以九妹的形象來說....這手錶真的不會是他的日常穿搭」、「代言還是要看一下品牌...」、「九妹你戴這支錶，格調都下降了」、「你的質感怎麼會是這種錶」；不過也有許多人被燒到表示「哇！真的很好看，謝謝推薦」、「官網大缺貨賣太好了的樣子，謝謝九妹推推」、「日常戴不戴沒差吧，主要就是推薦好看的手錶啊」。（編輯：張嘉哲）