淡水妹「每天通勤3小時」比上班還痛苦！過來人曝1招解法

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO透露，外婆家離公司路程通勤小於一小時，雖然有想搬過去借住的想法，外婆也對她很好，但礙於國小二年級後就再也沒也住過外婆家，怕會造成老人家麻煩，因此上網求助：「想請問大家的看法？」
貼文曝光後，多數人都果斷建議原PO借助外婆家，「通勤時間太長絕對會受不了，如果怕麻煩外婆，你也可以幫忙負擔一些生活費用、日常開銷之類的」、「台北薪水會高其中一個原因也是因為周遭生活花費蠻大的，建議可以住看看阿公阿嬤家，住一陣子不習慣再打算」、「搬過去吧！通勤時間耗損是很可怕的，何況大眾運輸跟一堆陌生人共享空間，裡面也包含自私自利不尊重他人的人，能自己騎車最好自己騎車」、「你這樣不是上班，就是上班的路上，沒有任何生活品質，試住外婆家一個月或是租房」。
另外，留言串也釣出許多通勤神人，「我有一堆同事為了讓小孩有更好的教學環境，每天由台北通勤來竹科上班，我覺得他們都是神」、「我也是通勤來回3小時，我是機車換公車換捷運換公車，覺得1280真是救了我的荷包，但只撐了一年多，到後面身心俱疲，氣色越來越差」、「我也住在淡水，上班在信義區，這樣生活也要3年了」、「林口到台北南港展覽館上班，每天通勤4小時給妳參考」、「每天通勤3小時以上路過⋯搭車都是我補眠的時間，一天大概可以補個一小時回來，剛開始第一個月也是累到經期都亂掉，現在快4個月了有比較習慣，但還是很想離職」。（編輯：賴禹妡）