不敢相信！許光漢2幕豁出去　《我和鬼變家人》好評爆滿

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而由於劇中男同性戀毛毛的口頭禪為「不敢相信」，不少影片評論也都帶入該句口頭禪表示「不敢相信！實在是國片神人等級」、「這部根本可以保送2位男主進金馬了吧，各自都有很棒的表演很突出，但又不會搶了彼此的光彩」、「林柏宏跟許光漢這部至少一人拿金馬！」、「這部真的很推！實在不敢相信！」、「不敢相信！許光漢屁股有夠翹」、「不敢相信！我竟然會這麼推一部國片」。
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而電影當中最受矚目的兩個場景，第一個就是「裸奔跳舞孃」的橋段，當時與毛毛吵架之後，遭到毛毛附身惡搞，裸體跑到街上大跳舞孃還遇到警察，由於這與日常陽光大男孩的許光漢形象不同，在大街上裸奔還用嬌滴模樣跳舞+唱歌，讓所有人在電影院裡面完全笑到快內傷，加上客串遇到的警察是影帝劉冠廷，讓該橋段讓人印象相當深刻。
另外則是許光漢在電影當中真的是豁出去，整顆屁股入鏡的養眼鏡頭，讓不少人在電影院都為之驚呼，許光漢也在訪談當中承認「裡面的屁股是真的我的屁股」，實在令人相當驚豔。目前《關於我和鬼變成家人的那件事》在電影院熱映當中，如果想放鬆一下的人，不如週末進電影院「一起笑死囉！」（編輯：張嘉哲）