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不敢相信！許光漢2幕豁出去　《我和鬼變家人》好評爆滿

▲許光漢以及林柏宏主演的《關於我和鬼變成家人的那件事》上週末正式上映，獲得廣大好評。（圖／金盞花大影業提供）
▲許光漢以及林柏宏主演的《關於我和鬼變成家人的那件事》上週末正式上映，獲得廣大好評。（圖／金盞花大影業提供）

編輯中心/綜合報導

由許光漢、林柏宏、王淨的動作喜劇《關於我和鬼變成家人的那件事》上週末正式上映，結果才上映第一天，就打敗目前還熱映的《灌籃高手》、《阿凡達：水之道》，其中許光漢與林柏宏在電影中組成的CP，成為不少網友討論的話題，不少人週末進戲院觀影之後，臉書、社群論壇上爆出大量好評，更有人直言「會馬上破億！」、「不敢相信！國片等級最好看的一部」

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《關於我和鬼變成家人的那件事》故事線主軸為一名男同性戀毛毛（林柏宏飾）死去後，阿嬤為孫子尋求冥婚對象，結果飾演警察的吳明翰（許光漢飾）在某次辦案時撿到紅包，因此被迫娶了毛毛，之後兩人攜手破案，並且找出撞死毛毛的背後兇手，又好笑又感人的故事，讓該部國片一上映後，一個週末就在社群上爆出廣大好評！

而由於劇中男同性戀毛毛的口頭禪為「不敢相信」，不少影片評論也都帶入該句口頭禪表示「不敢相信！實在是國片神人等級」、「這部根本可以保送2位男主進金馬了吧，各自都有很棒的表演很突出，但又不會搶了彼此的光彩」、「林柏宏跟許光漢這部至少一人拿金馬！」、「這部真的很推！實在不敢相信！」、「不敢相信！許光漢屁股有夠翹」、「不敢相信！我竟然會這麼推一部國片」。

▲電影《關於我和鬼變成家人的那件事》，許光漢（右）全裸洗澡胯下竄出林柏宏。（圖／金盞花大影業）
▲電影《關於我和鬼變成家人的那件事》日前上映，票房立刻創下佳績，主角林柏宏以及許光漢對戲相當精彩獲得好評。（圖／金盞花大影業提供）
---------------------以下有雷/未看過電影正片請斟酌觀看------------------------

而電影當中最受矚目的兩個場景，第一個就是「裸奔跳舞孃」的橋段，當時與毛毛吵架之後，遭到毛毛附身惡搞，裸體跑到街上大跳舞孃還遇到警察，由於這與日常陽光大男孩的許光漢形象不同，在大街上裸奔還用嬌滴模樣跳舞+唱歌，讓所有人在電影院裡面完全笑到快內傷，加上客串遇到的警察是影帝劉冠廷，讓該橋段讓人印象相當深刻。

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▲許光漢在劇中裸奔還大跳舞孃，讓不少影迷認為突破演出。（圖／金盞花大影業提供）
另外則是許光漢在電影當中真的是豁出去，整顆屁股入鏡的養眼鏡頭，讓不少人在電影院都為之驚呼，許光漢也在訪談當中承認「裡面的屁股是真的我的屁股」，實在令人相當驚豔。目前《關於我和鬼變成家人的那件事》在電影院熱映當中，如果想放鬆一下的人，不如週末進電影院「一起笑死囉！」（編輯：張嘉哲）


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