夜市套圈圈排人龍！媽困惑「獎品明明很爛」 玩家曝心態
台灣獨特的夜市文化深獲民眾喜愛，不但有各種美食能吃，還有許多娛樂攤販能讓一家大小同樂。有位媽媽帶著小孩逛夜市時，觀察到套圈圈攤位「獎品明明很爛」，前方卻總排著人龍，讓她相當困惑，而貼文曝光後，隨即讓不少玩家透露自身心態。
編輯中心/綜合報導
一位媽媽昨晚帶著孩子逛夜市，到了一處套圈圈攤位時，因為孩子想玩，便在後方排隊觀察，結果她發現「獎品明明都很爛，但卻排了很多人，要卡個好位置套還很難，為什麼還是這麼多人喜歡套？我是真的不懂到底為什麼，一個正在等小孩套圈圈的媽媽之疑問」。
貼文曝光後，立刻引出不少玩家解釋「娛樂感跟成就感啊，不然進食不就有東西吃，有營養價值就好，為什麼還要講究美食」、「套的是成就感，就像夾娃娃機的東西都很爛，還是很多人愛夾」、「套圈圈是有種魔力的遊戲，說穿了就是亂丟亂套中的好玩而已」、「享受套中瓶口的成就感」、「就像明知道刮刮樂跟大樂透很難中頭彩，但還是會想要買一張試運氣一樣道理」。
但也有行家透露「會丟的人很划算啊，一大箱圈圈500塊，直接賭後面那些單價近千的洋酒，常常看到有人拿著在路上走」、「前排便宜小物套開心的，中間飲料啤酒拼回本小賺，後面高價酒品拼贏錢，飲料只要沒超過保存期限，帶回家慢慢喝也爽」、「有一次手氣很好，100元套中快10瓶飲料，但是那些飲料喝起來口感就是怪」。（編輯：潘毅）