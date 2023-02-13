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訊息加「1符號」是宅男象徵？一票人秒搖頭：妹子也愛用

▲有網友分享，他在星巴克聽到兩個女生點名「XD」是宅男在用的表情符號，讓他好奇問「真的還假的？」。（示意圖／取自unsplash）
▲有網友分享，他在星巴克聽到兩個女生點名「XD」是宅男在用的表情符號，讓他好奇問「真的還假的？」。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

不少人在聊天時喜歡在句尾加上表情符號，來加強情緒上的表達，不過近日卻有網友分享，他在星巴克聽到兩個女生點名「XD」是宅男在用的表情符號，讓他好奇問「真的還假的？」貼文曝光後，許多人都紛紛表示認同，但也有人反駁：「XD應該是比較老吧，很多妹子也會用。」 

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該名網友在PTT貼文，他以「女孩：打字結尾加XD通常是宅男」為題，表示那天聽到兩個女生在星巴客大聲討論事情，其中一人說「打字結尾加XD的通常是宅男」，另一人則附和「還有奇怪的顏文字也是」，讓他聽了好奇問：「真的還假的？有統計數據嗎？」 

▲原PO好奇傳訊息時什麼「表情符號」最討厭，貼文一出，網友全喊「這符號」，直呼「自帶嘲諷感」。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲也有不少人認為妹子在傳訊息時也會用「XD」表情符號。（示意圖／翻攝自Pixabay）
貼文曝光後，許多人都有同感，「這個準」、「不是宅男，是老宅男」、「好像是真的欸」、「真的，好像是這樣www」、「被發現惹XDDD還是有年紀的那種」、「好喔XD（茶）」、「我也是這麼覺得（茶）」、「我宅不否認XD」、「老實說真的，不然就是宅化比較重的」。 

但也有人反駁，「有時候加XD是為了表達該段文字的情緒」、「我真的看過妹子打字時加XD的」、「結果通常是比她更多人追的正妹XD」、「明明也不少妹子也很愛用XD」、「身邊會打這符號的都是理工仔，男女皆有而且不乏菁英教授等等」、「我看女生也會用啊」、「XD應該是比較老吧，很多妹子也會用」；還有人直言這只是個人習慣問題，和年紀大小、性別無關。（編輯：賴禹妡） 

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