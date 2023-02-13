台北妹「南漂求職」超受挫！在地人認了：人情味是雙面刃

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原PO隨後也坦言「也很想去南科試試看，但是非本科系，實在是進去不太容易，蠻挫折的，有想說要不要回北部，不過出了台北市，北部也沒比較好，很多工作都是低薪，如果是南部人可以多跟我說一些嗎？會不會是外地人，總是想像的太美好了」。
貼文曝光後隨即引出幾位南部網友認同回「我自己是在地南部人，認真覺得是你想的太美好了..南部唯一優勢就人情味，不過這僅限在地的長輩，很多外地來的也是很冷漠」、「南部步調很chill，薪資福利老闆也給的很chil」、「要南漂推薦考公職、國營、公股，穩定調薪又能過得舒服」、「從唸書開始南漂十年了，換了好幾個老闆，薪水終於跟北部差不多水平，好工作是有，但是不好找」、「南部一堆把基本權益當福利的，原本講好的薪資也會因為東扣西扣少了很多，再來大家常說的人情味也是我最詬病的一點，打著人情味的口號要求不合理的事」。
但也有一派人認為「南漂人+1，領30k，但12坪套房房租含水電也才$4500，，在台北找不到這種物件」、「南部房租比北部便宜，如果找的工作偏行政類的話，其實到哪個縣市都差不多，至少南部開銷相對較少」、「北飄薪水低物價高；南飄薪水低物價低租房比較便宜」。（編輯：潘毅）