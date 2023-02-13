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跟他當麻吉超賺！「4生肖」招財貓上身　天生為朋友帶財

▲塔羅牌老師艾菲爾點名，有4生肖不只超會賺錢，還天生幫朋友帶財，儼然成為一隻活招財貓。（示意圖／Shutterstock）
▲塔羅牌老師艾菲爾點名，有4生肖不只超會賺錢，還天生幫朋友帶財，儼然成為一隻活招財貓。（示意圖／Shutterstock）

編輯中心/綜合報導

不少人非常注重財運，希望能賺越多錢越好，不過你有注意過身邊的朋友嗎？塔羅牌老師艾菲爾就點名，有4生肖不只超會賺錢，還天生幫朋友帶財，儼然成為一隻活招財貓，快來看看朋友們有沒有上榜吧！ 

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▲生命靈數八月運勢，提醒穩定自身心緒、平衡與釋放內在心情。（圖／Shutterstock）
▲艾菲爾老師點名生肖牛，不僅腳踏實地努力賺錢，還常常成為別人的貴人，開導親友。（示意圖／Shutterstock）
第四名、生肖狗 

生肖狗忠心又顧家，家人與朋友是他們的一切，在家靠父母、出外靠朋友，兩者皆在你心中佔有一定的份量。為人正義、可靠，特別重情重義，無論在哪裡，都能得到周圍人的信賴，人緣特別好、致富的機會也比別人多。你很願意為朋友兩肋插刀，不求回報為朋友付出，受你恩惠的朋友，都對你滿懷感激，等待成功之時可以回報你。 

第三名、生肖鼠 

生肖鼠是一隻財鼠，哪裡有銅錢味，你都特別有門路可以找到，做事認真負責、反應靈敏、最大的優勢就是你的理財本領。面對朋友的請託，雖然不會誇下海口答應，但是會不吝嗇的分享自己手邊能進財的投資項目，讓朋友也參考投資，讓身邊的人都能一起發財致富。是屬於不藏私、懂得分享，希望身邊的朋友都過得很好的大善人。 

第二名、生肖豬 

生肖豬一出生就自帶財富，命中帶財且能不為錢財煩惱，跟錢的緣分極為深厚。不僅自己賺錢的能力一流，並且相當有理財概念，雖然不懂投資，但是懂得存錢，守得住財富。你很照顧身邊的朋友，看到朋友近況不佳，就會藉機找朋友吃飯，美其名是聊天敘舊，實際上是怕朋友沒錢吃飯，你的心地十分良善。 

第一名、生肖牛 

生肖牛為人正直憨厚，做事腳踏實地，從來就不會投機取巧，你的財富都是靠自己的雙手掙來的，你深知口袋裡的每一分每一毫都得來不易，所以有錢之後也會更加珍惜。你鼓勵身邊的朋友，有夢就勇敢追求，不要輕易放棄。你常常成為別人的貴人，開導親友，讓他們也能像你一樣，招財進寶，有朝一日也能有成功的一天。（編輯：賴禹妡） 

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】        

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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