日本妹超流行「1單品」！台人卻不愛 網搖頭：太難駕馭
每個人的衣品不同，喜歡的穿搭風格也不一樣，而雖然近幾年掀起韓系穿著風潮，但仍有許多人追隨日系風，就有一名女網友透露，她看到很多日本妹子會穿白絲襪，讓她也想嘗試看看，但擔心在台灣會引來異樣眼光，貼文曝光後立即引發熱議。
編輯中心/綜合報導
該名網友在Dcard中貼文，她以「在台灣穿白絲很怪嗎」為題，表示她看到日本妹子很流行穿白絲襪，覺得有種女僕風很可愛，讓她有點想嘗試，卻又擔心不符合台灣人的大眾審美，讓她忍不住貼文求助：「想問各位，在台灣穿這樣會收到異樣眼光嗎？好想穿但又好擔心。」
貼文曝光後，不少人認為白色絲襪除了難當好搭配的單品外，若要穿得好看也很吃身材條件，「我覺得還蠻吃腿型的？畢竟白色屬於膨脹色，容易顯粗」、「不會怪但我覺得這個只適合短細的人穿」、「腿不夠細的話會撐不起來」、「皮膚白的才適合穿，真的」。
但也有許多人鼓勵原PO，「想穿什麼就穿吧！喜好是你自己的，選擇會讓自己開心的比較重要」、「我覺得自己喜歡穿得有自信就好，不太需要管別人怎麼看怎麼想啦」、「自己喜歡就好，如果因為別人不喜歡而不去碰自己喜歡的事物，有一天真的會後悔的」、「任何風格任何搭配，只要自己喜歡沒有什麼不可以的」、「我覺得很可愛耶，很日系，我會穿～穿衣服就是穿給自己看了開心的，不用在意別人眼光！穿出自己的美！」（編輯：賴禹妡）