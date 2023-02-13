外送員晚上跑單！遇70歲阿伯求助「問1句」 結局暖哭網
近幾年外送平台盛行，消費者只要在家叫餐，就能送到府，也因時間上較為自由，吸引許多人選擇成為外送員，近日就有一名外送員表示，他在跑單時遇到一名同為外送員的70歲阿伯，卻因不會導航而向他求助，在教完阿伯如何使用導航後，他也對於老人家這麼辛苦地工作頗有感觸，貼文曝光後，網友們被原PO的善良感動，紛紛留言：「這個世界需要多一點你這種好人！」
編輯中心/綜合報導
該名外送員在臉書社團「UberEats/FoodPanda外送員討論區(台灣TAIWAN)」中貼文，他表示近日某天晚上在西門町跑單，再取完餐準備要送單時，突然有一位年近70歲的阿伯拿著手機靠近問：「繼光香香雞要怎麼走？我不小心按到這個怎麼辦？」
而原PO一看才知道，原來對方也是外送員，但因不知道導航怎麼使用，才會過來向他求助，而他也耐心地教會阿伯如何看導航，更提醒阿伯可以買手機架，在導航時固定手機，跑單時會更方便。
原PO透露，雖然對於客人很抱歉，因為發生這個插曲多等了一會，但也有很多感觸，阿伯雖然年事已高，在跑外送時既看不懂導航又感到害怕，但為了家計還是十分努力，大半夜還在摸索如何使用導航，「比起在版上問人怎麼跑，單量好嗎？能賺多少錢？我更願意停下來教這位阿伯」。
貼文曝光後，網友們也感動留言，「好人應該有好報，祝你肥單送不完」、「長輩做這種工作比較吃力點，尤其是手機問題」、「感動！願大大單量多多，客人都是好客人」、「這個世界需要多一點你這種好人」、「我也會教禮貌詢問的跑單員，畢竟就是想讓生活好過一點才會出來賺」。（編輯：賴禹妡）