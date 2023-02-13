同事「愛請假遲到」卻狂加薪升官！老鳥曝真實原因：正常
每間公司看待員工的標準不同，有些特別看重中工作能力，有些則在意工作態度，近日就有一名網友表示，他有個同事每天遲到，還每個月都請假，但卻總能加薪升官，讓他相當不解，貼文曝光後，不少人直言：「升遷是看能力，不是看有沒有遲到早退不加班。」
編輯中心/綜合報導
該名網友在PTT貼文，他以「同事常請假遲到卻還是升官加薪？」為題，表示曾遇過一個同事從出社會就每個月請假，上班也狂遲到，但無論哪間公司待到最後都還是可以加薪升官，且主管對該同事的態度也都不錯，讓他不解問：「到底為什麼會這樣？工作的基本態度不是出缺勤嗎？」
貼文一出，立即引起網友熱議，「有假本來就可以請，遲到看公司也可以請半小時或一小時特休就不算遲到，懂得爭取自己的權利的人本來就比較強勢，能升遷有很意外嗎？連假都不敢請的人當然是被資方吃得死死的那種」、「我公司也有一位也是這樣，反正經理叫他做事永遠不含扣，每個月遲到三次以上都沒關係，今年一樣加薪3000」、「你要去看他為什麼被主管認可啊，你下的那個結論就是你的誤區」、「他要嘛會做人，要嘛會做事」。
不少人則點出關鍵在於「工作能力強」，「你有沒有想過一種可能：她工時比你短，但產出比你高」、「正常啊～只要能力夠強能解決主管的問題，出缺勤的事都小事」、「能力強，出缺勤這種小事真的無所謂」、「升遷是看能力，不是看有沒有遲到早退不加班」、「我以為現在這個年代大家普遍在意的是工作成果，會拿出缺出來講的是老一輩說」、「真的看主管，如果能力很強，遲到真的是小事」。（編輯：賴禹妡）