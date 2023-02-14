台灣跑酷男失足「B3墜落B1」！驚悚影片曝 朋友狂飆髒話
不少人為了追求刺激，嘗試以城市建築物當作輔助的「跑酷運動」，不過該項運動具備高度的危險性。近日，就有一名跑酷選手本來想從三樓攀牆往下‘，結果一個沒站穩，失足從三樓墜落到B1，所幸掉落在有草地的地方，否則後果恐怕不堪設想，影片也在網路上瘋傳。
編輯中心/綜合報導
近日有網友瘋傳影片，只見YouTube頻道「Ant Han」正在進行跑酷運動，畫面中他從建築物三樓陽台跨出，接著掛在牆壁外準備往下，隨後鬆手站到二樓平台上時沒有站穩，一個失足直接往下墜落，重重摔在地上。
不過幸運的是，摔落到B1的地上是泥土地上，旁邊友人仍然嚇瘋，一邊往前關心一邊狂飆英文髒話，不少網友看了影片後嚇壞表示「好險是泥土地，水泥地的話至少骨折以上」、「幸好是泥土地，天啊」、「跑酷運動真的超級危險.....」、「跑酷本來就是極限運動，真的要評估好自己本身適不適合」、「早日康復....太可怕了」。
而後來Ant Han也有在自己的IG上表示「自己相當幸運，身體並沒有大礙」經過醫生治療之後，發現只有腦震盪，「以我自己來說，腦震盪的後續還是不怎麼好，身體機能還是沒有完全恢復」但對於這麼高的地方摔下來，只有內傷沒有外傷，醫生還是認為相當厲害。（編輯：張嘉哲）