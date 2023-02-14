娃娃機準備要淘汰了？路上「這台」崛起 人潮擠滿網驚呆
娃娃機在過去幾年曾經流行過一陣子，不論在夜市或者商圈中，都可以看到娃娃機專賣店的身影，然而近幾年倒閉不少店家之後，轉型有以「零食」主打的機台，似乎拯救了娃娃機的市場。不過，近日卻有不少網友發現路上一種名為「韓式拍貼機」的機台正快速崛起當中，且人潮還都不少，引起話題。
編輯中心/綜合報導
最近有從南部來北部遊玩的網友表示「前陣子來台北遊玩，發現西門町好多拍貼機店喔！一條街大概就有三間，怎麼南部都沒有？」而實際一看，其實就是與十幾年前流行的日式拍貼機就是同類型的東西，不過後來幾乎在台灣都已退出市場，沒想到近年則是「韓式拍貼機」引進後崛起。
只不過韓版的有些開比較大間，會提供多種的頭飾甚至是服裝給客人穿搭進去拍照，通常費用是100元到200元不等，而且主打有「電子檔」可以拿，不再是只有洗出來的照片而已，成為時下年輕人只要出門逛街必訪的行程。不少網友也紛紛表示「台中一中街現在也超多」、「一中真的超多！放假回台中覺得是自己跟不上時代了」、「人潮還都超多...真的跟不上時代了」、「中山站也超多拍貼機」、「比較懷念以前日式的拍貼機欸」。
而《NOWnews》記者週末前往信義商圈時，包括其信義威秀商圈裡面就有兩間拍貼機的攤位，而隔壁的ATT 4 Fun裡面也有兩個櫃位都是這種韓式拍貼機，而除了這種常見的提供客人服飾、頭飾的以外，也有簡略版的獨立機台，通常拍一次就是100元附贈電子檔，也同樣要排隊，只能說時代在改變，娃娃機的精華年代已過，拍貼機時代的來臨，成為年輕人的新寵。（編輯：張嘉哲）