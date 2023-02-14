租屋妹偷申請補助「遭房東趕走」！網1招反制：讓他賠錢

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「我想擁有我租客應有的權利也無法」原PO無奈透露，這一切發生得太突然，要臨時找到房子非常困難，而房東完全把錯怪在她身上，不願意讓她繼續住，讓她現在十分無助，因此發文向大家求助：「可以麻煩各位給我一點好的建議嗎？」
貼文曝光後，不少人認為房東本應繳稅，建議原PO直接檢舉，「論台灣房東的法律素養和最低守法道德底線～說真的啦，就是既得利益者不願承擔該負起的責任，偏偏法律又不完全保障弱勢的一方，造成房東囂張氣焰，逼得弱勢的一方不得不加入壓迫者的行列，說白了就是共犯結構」、「逃漏稅還那麼嗆，直接檢舉他」、「平常有繳稅，房客申請這個根本沒差，至少我目前沒有什麼影響」。
也有人覺得原PO的做法不夠圓滑，「我是房客的話我要申請會先問房東，如果他不同意我就不租」、「我也是租房，租房前一定會先問房東能不能申請補助，這是互相的，如果一時為了那補助讓自己沒房子住也是很困擾」、「其實我申請租屋補助之前都會先問，如果不行就會跟房東賣慘+凹一些折扣，但通常會直接跑，除非那個物件我真的很喜歡」、「妳應該要在租前就先跟房東確認可不可以租金補助，有些房東好像為了稅還是什麼問題，都拒絕讓租客申請」、「這種擅自申請補助滿惡意的，可以先商量」。
另外，也有許多人建議，「如果還在合約期內，就請房東付違約金」、「按照合約時間走，他要解約請他付違約金」、「搬走，要求房東支付違約金，然後檢舉他讓他繼續賠錢」、「他不能趕你走吧…你就照合約租期住完，房租照繳，如果他擅自開你房間動你的東西你反而能報警欸，可以買個寵物監視器擺著以防萬一」、「叫房東付違約金，再請房東吃檢舉大套餐」。（編輯：賴禹妡）