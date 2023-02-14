白沙屯媽祖超猶豫！停烏日分局狂煞車 所長跪下結局曝光
一年一度苗栗縣通霄白沙屯媽祖進香活動（12）日登場，第二晚駐駕台中大肚，然而在第二天媽祖行經烏日警分局大肚分駐所時，猶豫了非常久，遲遲沒有往前也沒有轉彎進入祈福，一直不斷地踩煞車。直到後來警分局的所長出來跪地之後，媽祖便急轉彎在派出所前賜福。
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當時白沙屯媽祖的「粉紅超跑」在行經大肚沙田路三段時，在烏日警分局大肚分駐所前停下來，員警見到媽祖駐足停留趕緊呼叫「所長」，接著烏日分局三和派出所所長楊儒陸緊急拿香趕過來，並且與同仁跪地祈求媽祖婆保佑，一旁警犬「歐弟」也在現場。
隨後媽祖婆往前動一下又停留，員警們繼續持香祈福，最後「粉紅超跑」向左急轉彎90度，在派出所前賜福，之後並繼續往前，最後在晚間6時28分駐駕楓康超市總部玉美食品部出貨碼頭，目前正在彰化路段當中持續往前行。
今年白沙屯拱天宮媽祖婆徒步進香共計9天8夜，2月12日凌晨1時25分出發，預計17日中午抵達北港，深夜11時40分進火，2月20日下午4時回宮，全程9天8夜，比去年增加1天，而今年報名參與的信眾再度突破新高，達到11萬3000多人，顯見白沙屯拱天宮媽祖婆的慈悲與魅力。（編輯：張嘉哲）