跑山妹竟「整路走光」！目光閃贏杜卡迪 騎士自豪回應了
女生只要騎上帥氣的機車甚至是重機就已經非常吸眼球，但如果在衣著上還有其亮點，往往都會放上網路被熱烈討論。然而，近日在臉書社團瘋傳一段影片，一位女子被載跑山，結果因為沒有穿安全褲，可以說是「全程走光」的狀態，完全被錄製下來，引起巨大討論，沒想到卻也釣出載他的男騎士回應。
編輯中心/綜合報導
根據這段瘋傳的行車記錄器，是在2月12日下午4時所拍攝，從發出之後，就在各大跑山、追焦攝影的社團裡面瘋傳，由於坐在後座的穿著水手服的女生並沒有穿著安全褲，導致影片從頭到尾幾乎都是曝光的狀態。
貼文引起車友界不少迴響表示「真的很無聊，這種行爲真的很猴子」、「搏版面罷了，不過就是想紅」、「目光確實贏了杜卡迪啦，但覺得沒必要」、「只有我覺得很無聊嗎」、「真的蠻扯的，不可能不知道會走光吧，超故意」；而影片紅到，甚至有追焦版將畫面設為封面相片。
對此，該名DRG騎士則現身發文表示「帶這個七辣出去果然沒讓我漏氣，大家都在看我，還上了追焦版封面，就算跑不贏杜卡迪，目光也贏了杜卡迪」對於網友評價不優，認為該女行為不妥，騎士反嗆「只會酸妓女，也不看看你有沒有那個身材，我的DRG改63缸全套，公升級在彎道也是被我8假的，真的不知道他們在優越什麼」。（編輯：張嘉哲）