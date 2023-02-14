剛交屋裝潢！他聽樓下住戶「1句話」傻眼：前屋主不處理
買房時最怕漏水問題，處理起來難度非常高，就有一名去年11月剛交屋的網友透露，他開始裝潢後才被樓下住戶告知有漏水問題，而請師傅抓漏也確認是事實，告知前屋主後對方卻擺明不想處理，讓他十分無奈，貼文一出立即引發熱議。
編輯中心/綜合報導
「想詢問一下有人遇過買到漏水的房子嗎？」該名網友在臉書社團「買房知識家」中貼文，他表示11月才剛交屋完畢，近期開始裝潢，但樓下住戶卻突然告知他這間房在7、8個月前有漏水問題，而他也有請師傅來抓漏，「確實樓下有微微濕濕的」。
原PO指出，因為在交屋時為了確認是否漏水孔有堵塞，所以有放水，應該是在那時滲透下去的，和前屋主反應後，對方卻完全不處理，讓他崩潰求住：「請問除了走法律訴訟還有什麼比較好的建議，可以趕緊把事情處理好？」
貼文曝光後，網友們紛紛建議，「這只能請求價金返還，或者要求對方修到好先責任歸屬釐清，是前屋主還是裝修造成」、「看當時交屋合約內容有無現況交屋，有仲介費找仲介協調，沒有仲介把仲介費當維修費，然後就是走消保費申訴然後訴訟」。
也有網友認為先將漏水問題解決比較重要，「先查清楚是自家水管漏、防水層破裂，還是浴廁共用牆內的水管漏，查出真相比較好跟前屋主談」、「重點是你要找出漏水的源頭，有證據，釐清責任歸屬，對方不處理才進行下一步，一開始打壞氣氛只是複雜化」。（編輯：賴禹妡）