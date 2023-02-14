情人節送巧克力看仔細！「這個」成分熱量竟比糖還高

西洋情人節就是今天（2/14），浪漫的節日不可或缺的一定就是心意滿滿的禮物，而不少人會在情人節選擇贈送「巧克力」給心儀的對象，不過這種「熱量滿滿」的甜蜜攻勢，小心為對方造成身體上的負擔。營養師葉若懿提醒，很多人以為巧克力的可可含量（％數）越高，熱量就越低，但其實可可脂的熱量其實比糖還高，為了調和%數高巧克力的苦味加入大量的糖，才會導致反效果，因此列出超商常見的9款巧克力熱量和含糖量比較，希望民眾在歡度情人節時，也能維持健康。
記者張志浩/綜合報導
對現代人來說，巧克力不只是情人節的專屬，許多人平時也會在家中囤貨解解嘴殘，營養師葉若懿列出9款常見的情人節巧克力熱量，前3名依序為「帆船迷你香草白巧克力」一片290大卡、「明治片裝牛奶巧克力」一片280大卡、「瑞士三角牛奶巧克力」一片256大卡；其餘如金沙巧克力一顆為75大卡、CACAO95%黑巧克力179大卡、歐維氏85%醇黑巧克力一塊34大卡等。
一般人在觀念上，都會覺得%數越高的巧克力越健康，同時熱量也越低，葉若懿指出，好的巧克力的確富含有益健康的可可脂和植物生化素，但是熱量卻不一定越低，因為%數越高的巧克力同時含有較高的「可可脂」，可可脂屬於脂肪，每克熱量為9大卡，而每克糖的熱量為4大卡，因此很有可能導致％數越高，熱量反而是越高。
不過葉若懿也強調，如果廠商為了調和%數高巧克力的苦味，進而加入大量的糖，也可能造成相反的結果，如上述所列舉的9種巧克力來說，若換成同樣10公克為單位的話熱量排行其實是，歐維氏85%醇黑巧克力>金莎巧克力＞CACAO 95% 黑巧克力＞其他6種巧克力。因此，建議民眾為情人節購買巧克力時，仍要特別留意巧克力的包裝上的營養標示，才能讓甜蜜的情人節更美好快樂。