深坑騎YouBike到北車！「1原因」不能還車 高雄哥怒飆罵
北市YouBike1.0自去年12月3日退場，YouBike2.0系統全面上線，雖從台北市淘汰，但新北市仍保有YouBike1.0，因此還是常見其蹤跡，而近日就有一名網友抱怨，他從深坑騎了1小時的YouBike到台北車站還車，沒想到卻發現自己借的是1.0版本，在台北市無法還車成功，讓他崩潰喊：「為什麼台北和新北連微笑單車都要做分割？」
編輯中心/綜合報導
該名網友在臉書「爆怨公社」中發文，他表示從千辛萬苦地從深坑騎YouBike到台北車站，沒想到這才發現台北市無法還車，因為YouBike1.0版本只能在新北使用，台北則是只能使用2.0版本。
原PO透露，還好有遇到工作人員幫忙，「但就算如此，也要計費到他幫我還車為止才行」，讓他相當無言，認為自己花了一個小時騎到京站，還要再花1小時小辦法還車，「App也該更新一下嘛，而且為什麼車柱還在卻不給還？」即使北市有公告，外地人也不一定有看到新聞，「又不是天天經過誰知道你們公告什麼，不然有意見的來跟我說說高雄有什麼新的變動公告啊」。
貼文曝光後，網友們紛紛留言提醒，「去年台北1.0就停止營運囉，就當買個經驗唄」、「自從2.0出現後就沒再使用1.0的，就是怕像你這類的事情發生」、「公告很多次了又一段時間，沒在關注就當教訓」、「再過不久1.0要全部汰換了啦」、「我也很少在看電視，但我知道台北市要撤掉1.0說很久，也撤了有一陣子了」。
另外，也有不少人抱怨，「我跟你一樣，好在我只是過個三重橋，罵在心裡」、「我也覺得應該要提醒或標語，畢竟有外地人也有外國人，如果遇到語言不通真的很無奈」、「就不懂為何不統一一種就好，不熟悉的民眾甚至遊客很困擾」、「我也覺得很奇怪，都是雙北卻不能統一」。（編輯：賴禹妡）