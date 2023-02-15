林口情人節撿到「百鈔金莎花束」！鄉民瘋猜悲慘結局笑了
昨（14）日為一年一度的西洋情人節，許多對愛侶都準備了鮮花、禮物來慶祝，林口派出所就在當天受理一個遺失物，為百元鈔及金莎巧克力組成的超浪漫花束，派出所將資訊貼在當地臉書社團，請遺失的民眾前來認領，不少網友看到貼文則笑喊：「今晚多了一個傷心人！」
編輯中心/綜合報導
林口派出所在臉書社團「林口大家庭」中貼出照片，只見畫面中為包裝漂亮的花束，但裡頭是由百元鈔包裹著一顆顆金莎巧克力組成，上頭還有一隻 Hello Kitty娃娃，派出所透露這是14日受理的遺失物，在林口國小附近拾獲，若民眾有遺失該物品可和派出所聯絡，電話為0226011630。
貼文一出，網友紛紛留言，「今晚多了一個傷心人」、「可以先刪文嗎？被我女友看到就慘了」、「因為不是紫色的是紅色的所以才拒絕嗎？」、「看來今晚有人在傷心」、「會不會是放在現場等女主角，結果被誤以為是丟棄啊啊啊啊啊」。
還有人直言，「完了求婚被拒」、「遺失者已哭…又被員警呼喚…更哭…情人節快樂」、「感覺有淡淡的哀傷」、「應該是看到自己的女朋友被別的男生騎車載著，剛好從面前經過，然後打電話給自己的女朋友，電話也不接或是騙他在加班」。（編輯：賴禹妡）