收到好市多富邦聯名卡！黑鑽會員見額度傻眼：遇過最低的
知名美式賣場好市多（Costco）和國泰世華聯名卡結束10年的續約合作，許多會員也紛紛換到「富邦Costco聯名卡」，不過近日卻有一名好市多黑鑽會員抱怨，他申請富邦Costco聯名卡，拿到後發現額度居然只有5000元，對此感到非常傻眼，消息一出立即引起熱議。
編輯中心/綜合報導
該名網友在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」中貼文，他表示身為一個持有黑鑽卡的資深好市多會員，拿到富邦Costco聯名信用卡時，發現額度居然只有5000元，讓他傻眼喊：「這是我使用20餘年信用卡生涯中最低額度了。」
這讓原PO也忍不住自嘲，「好處很多～例如以後好市多網購要精打細算、分月採買、降等回普通會員、每次到店採買不帶現金就自動限購以免失心瘋、達成每月刷爆成就」。
貼文曝光後立即掀起網友熱議，「5000⋯傷害性不大，侮辱性極強」、「這是我這輩子看過最低的額度」、「這金額也太瞧不起人了」、「我今天剛好拿到新卡額度是16萬，我也不知道審核標準是什麼」、「第一次看到比學生卡額度還低的，想刷個iPhone都不行」、「真的很扯…我額度只有2萬，我有提出調整額度，月入7（萬）還不能調整」。
對此，台北富邦銀行也回應，為加速Costco聯名卡申辦客戶及早取得卡片，針對已於本行開立存款帳戶的客戶，在信用狀況良好且符合法規限制下，會優先由系統依其於本行的存款餘額，快速核定簡易額度後製卡寄發；後續將優先邀請其補充收入證明，並根據補充的收入證明重新審核，再調整出適切的額度。（編輯：賴禹妡）