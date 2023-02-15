不敢帶女友出門！他曝「恐怖穿搭」丟臉：連我媽都不會穿

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原PO分享，兩人剛在一起時，女友都會精心打扮，妝容也很精緻，出門不是穿小洋裝就是性感風格，讓他不只有面子，看了也會有心動的感覺，但出社會之後，女友變得只有和好姐妹出門時才會打扮，和他出門都是穿Ｔ恤配中性褲子，或是桃紅色羽絨衣配運動鞋，「連我媽都不會穿」。
原PO直言，撇除打扮這點，兩人交往其他部分都很契合，但就是現在跟女友出門會感覺很丟臉，「超怕路人以為我跟包養我的阿姨交往」，讓他崩潰求助：「大家覺我該跟女友攤開來談嗎？她是比較玻璃心的個性，很怕一發不可收拾。」
貼文曝光後，網友紛紛留言，「有沒有可能，你也穿得很邋遢？交往久了，有時候對方沒打扮自己也會懶得穿」、「你就婉轉說一下今天想看她穿哪套衣服她應該就知道了吧」、「情人節禮物就送新衣服給她吧」、「原本想嘴你，但如果你女友真的如你所述的，穿得比較沒有美感，建議還是多跟她溝通吧」、「女友有變胖嗎？我個人如果變胖…會害怕打扮（下意識不想被注意）」。
另外，也有人建議可以更換約會地點，「帶她去適合穿漂漂亮亮的地方，比方說很適合拍美照的花海／海邊／咖啡廳／海生館等，或是帶她去比較有一定格調的地方，比如歌劇院／國美館／展覽會等等 交通工具如果是車子比較適合穿小裙子，如果對方喜歡室外活動也可以去逛街或報名一些戶外體驗活動」。（編輯：賴禹妡）