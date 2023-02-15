土地遭占用待追討竟遭吞近9坪　地主怒控盧秀燕團隊蝦搞

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地政所：查到出錯源頭才受訪
《新頭殼》記者2月13日向課長鍾玟忻詢問此事，鍾課長轉達陳主任的說明，「要等查到出錯源頭才能接受採訪。」
劉女士於民國110年間在新社區購買一棟屋齡21年的中古屋，拿到的土地權狀為登載面積587平方公尺，登記日期為110年6月17日。劉女士發現，詹姓鄰居的房屋越界佔用到她的土地，經向東勢地政事務所申請丈量，確定被占用，雙方經過多次協調尚無結果。
傻眼！新權狀短少29平方公尺
詎料今年1月6日劉姓市民接獲東勢地政事務所通知，主旨為「本所已將本市新社區大南段大南小段203-xx、203-xx及203-xxxx地號土地辦理面積更正登記完竣，請查照」。要她攜帶國民身分證正本、印章、土地所有權狀，至地政事務所辦理書狀換給。
劉女士接獲通知時相當納悶，到地政網站登入地號後查詢，發現她的土地竟然已經從587平方公尺變為558平方公尺，頓時傻眼。
劉女士到地政網站登入查詢，發現土地竟然已經從587平方公尺變為558平方公尺。
劉女士一年前多購入這棟房屋後，發現土地被占用，向原地主王女士查詢得知，王女士民國89年與鄰居詹女士交換土地，王女換得的土地，就是21年後賣給劉女的土地，面積為土地權狀上登載的587平方公尺。
地政所複丈 確認越界
劉女士於111年7月25日寄出存證信函給詹女士，內容說明經過111年6月21日委請地政事務所複丈，發現詹女士的房屋越界占用她的土地，很明顯是無權占有，為保障本人權益，依民法767條及769條之規定，請於到函10日內拆屋還地。
兩度鑑界結果都相同
詹女士認為存證信函內容所指的「越界占用」與事實不符，向新社區調解委員會聲請調解。新社區調解委員會於同年8月31日通知兩造雙方進行調解，但是沒有結果。由於爭議未獲解決，詹女士於111年8月及9月兩度向東勢地政事務所申請鑑界，結果也都一樣，兩造土地的界線並未改變。
劉女士已於2月13日下午前往東勢地政事務所領取新的土地所有權狀，面積已經由587平方公尺減少為558平方公尺。劉女士認為，她向王女士購買房屋與土地，交易完成後領取的權狀，是政府核發的，具有公信力，而她申請鑑界後，也確實發現詹女士的房屋侵占到她的土地，此案的爭議還待解決，地政事務所怎可以直接變更登記內容？
持續尋求救濟 追到水落石出
劉女士認為，難道一位地政事務所主任會有這麼大的行政裁量權，在未經由法院判決就可以直接認定嗎？她不是在乎土地少了29平方公尺所造成的金錢損失，而是台中市政府怎可以直接推翻自己所核發的權狀內容，是不是還有更多小老百生遇到與她相同吃悶虧的事？她會繼續尋求各種救濟方式，一定要把事情追到水落石出。