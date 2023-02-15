超神準占卜來了！2023年享哪種「天降橫財」　3題測解答

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1、憑直覺來看，你最想進去哪一間咖啡廳？
2、進到店裡後，你會想點什麼甜點吃呢？
A、布朗尼
B、芝士蛋糕
C、提拉米蘇
3、店內的哪一幅畫，最吸引你注意？
A、街景油畫
B、女人抽像畫
C、埃及壁畫
【測完看解答】
第一題測：
今年會有什麼天降橫財？
A、選擇A咖啡店的你，原本的投資標的靜如止水，忽然該公司市值大增，就這樣靠著被動收入一夜致富，成為名副其實的“財富自由”者！
B、選擇B咖啡店的你，某日經過彩券行時，莫名地想買一張彩券試試手氣，結果真讓你中了大獎，意外之財就那麼巧地從天而降！
C、選擇C咖啡店的你，替公司做牛做馬多年，從來沒收過半毛獎金，忽然一天，老闆龍心大悅（可能公司大賺錢），一口氣發下鉅額獎金給你，簡直樂歪了！
第二題測：
這筆財富讓你開心幾天？
A、布朗尼：你投資有成，大賺來的錢，說明了自己眼光真的有獨到之處，這筆錢財與成就感絕對讓你開心個一年，接後繼續努力！
B、芝士蛋糕：從出生到現在，從來沒中過大獎的你，這筆從天而降的意外之財，肯定可以讓你開心上一輩子！
C、提拉米蘇：收到了公司頒發如此可觀的獎金數目，心中充滿著飽受肯定的激勵之情，除了讓手頭寬裕許多，也十分感到欣慰，簡直能開心個一個月！
第三題測：
這筆錢財何時會真正給到你手上？
A、街景油畫：投資賺來的錢宛如被動收入一般，像是「不定時金雞母」可以每個月一直領一直領……好令人生羨！
B、女人抽像畫：從彩券行意外得來的大獎，有機會在2023上半年就可以拿到手了呦，屆時一定要好好活用這筆資金！
C、埃及壁畫：這筆從公司意外獲得的大筆獎金，老闆預計會在今年下半年匯進你戶頭，到時可別忘記感謝老闆的賞識！（編輯：賴禹妡）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。