巴菲特重砍台積電不講武德？美女主持人揭關鍵：要說謝謝
股神巴菲特旗下投資公司波克夏，今（15）日公告去年第4季持股明細，重砍台積電5176萬股，減持幅度高達86％，讓市場一陣驚呼，畢竟去年第三季巴菲特才剛買進台積電，快速賣出等於錯失台積電ADR今年以來的漲勢。對此，理財節目美女主持人李兆華認為，巴菲特短線買賣台積電不符原則，但投資人若跟著做也是賺錢出場，「怎麼會不講武德？要說謝謝。」
記者倪浩軒/綜合報導
去年11月，波克夏豪砸41億美元（約台幣1240億元）投資台積電，原先各界預期巴菲特進場後，將會長期持有台積電，豈料僅持股1季就出現反轉，波克夏轉手重砍台積電5176萬股、減持幅度高達86%，受此利空影響，台積電今日午盤大跌20元，來到525元左右，跌幅3.8%。
李兆華在臉書發文分析巴菲特的操作，認為「巴菲特短線買賣台積電不符原則。去年台積電7月在美國亞歷桑納新廠上樑，大家擔心台積電被美國掏空技術和成本大增，由巴菲特示範買進，對美國政府來說政治正確，但非他的投資邏輯。」
不過李兆華指出，「就不用說巴菲特不講武德，說一套、做一套了。他做這筆交易的時間，算起來是賠錢的(真正損益等他公告囉)，掏腰包給了面子，台積電股價也因為國際資金跟風買盤上漲了，跟著做的人現在反而是賺錢出場，怎麼會不講武德。要說謝謝。」
李兆華最後也喊話投資人，與其指望或是批評巴菲特，「想清楚自己為何交易，有什麼交易策略，比較實在啦」，李兆華更透露，台積電1月營收異增，「帳目合法搬移的可能性高於急單的可能性」，認為後續應該要密切關注財測達成狀況。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。