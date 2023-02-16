40K男「基本開銷3萬」喊難生存！網秒揪2關鍵：都可省的
近年許多小吃、生活用品紛紛喊漲，讓民眾的荷包越來越薄。就有月薪4萬的男子透露，每個月自己光是固定開銷就噴掉3萬元，這甚至還「不包含娛樂、購物費」，然而支出明細曝光後，卻有網友揪出2個關鍵原因。
編輯中心/綜合報導
一位男子在論壇PTT上無奈發文求助「我月薪4萬，房租+水電9千，孝親費5千，伙食費一餐平均150元，一個月吃掉13500，交通費4千」，剩下就算娛樂交際費用先掛上0，月花費都已經高達31500元。
原PO隨後絕望表示「再扣掉沒算進去的汽車稅，所得稅等等，各種小吃物價又漲，恐怕4萬都不夠生活，我已經不知道要怎麼生存了」。
而貼文一出現後，許多人認為伙食費支出過高「一天餐費450元是正常的嗎」、「你的伙食費也太高」、「天天三餐外食當然貴！我自己煮，食材傳統市場買，比外食便宜超多」、「自己煮，健康豐富吃得飽，然後少吃點大餐吧」、「伙食費一餐150元太奢侈了吧！正常情況三餐應該是50+100+100元內，沒錢還想吃大餐，搞不清楚狀況」。
另外也有些人覺得主因跟養車有關「租屋還買汽車，那租屋的用意在哪？」、「我（月薪）是你兩倍都不敢開車了」、「我騎機車上班一個月交通費花400元，參考一下」、「建議把車賣了可以省更多」。（編輯：潘毅）