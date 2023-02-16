違背師父遺願撿舍利子！他爆佛教弟子心思 認了7字原因
佛光山星雲大師生前時曾表示「我沒有舍利子」，不過13日荼毘（火化）後，佛光山證實且公開，星雲大師的舍利子數量「多到無以計數」，照片更是瘋傳各個社群平台，掀起討論。大陸微博網紅「補果君」就分享自己過往經驗，透露過去曾經知情有老和尚明確說「不可撿舍利子」，但弟子仍然強硬違反師父意願，並表示「都是為了廟裡呀！」
編輯中心/綜合報導
補果君發文表示，在四大佛教名山之首五台山見過幾位老和尚的去世，有兩次我就在現場，整個過程其實並不神秘，人死了入鄉隨俗，也就是比普通人多了一點儀式，老和尚在過世之後，弟子們會將其扶起來，擦洗後穿衣服且擺好姿勢，不然等到僵硬之後，就很困難移動；另外也會將各種珠串飾品掛在他身上，然而「（火化）被留下的物品及燒出來的舍利子，還有很多俗到極致的作用」。
補果君說「過去五台山有一位老和尚，遺言明確的說過很多次，除了他常用的掛珠、念珠，不許掛其他飾品，也不可以撿舍利子，然而荼毘（火化）後骨灰都要灑入溪中，然而在他死後，弟子卻因為這件事情爆發口角，甚至有人急著往老和尚身上戴珠串，還說「都是為了廟裡呀！」
補果君感嘆的說「這些作為都是因為在老和尚過世之後，可以留下『聖物』吸引人潮前來」補果君直白的說「留著，該寺院還能繼續裝幾年逼，搭幾條線，要不然別人不買賬，因為弟子不爭氣，不學不修，難以服眾，難有號召，他們怕失去供奉，更怕失去地位與尊重」，補果君也說，後來弟子們妥協，給該位老和尚掛上了水晶以及瑪瑙，只不過頂不住高溫火化，最後都變很小甚至沒了，補果君笑稱「很有趣，人生嘛，來來去去不過都是戲」。（編輯：張嘉哲）