藝人轉當YouTuber誰最強？「1人」破百萬訂閱：品質超神
科技世代的來臨，造就了網路的成功，高度曝光率讓不少在電視圈活躍的藝人也嘗試在社群、影音平台上，多方面觸及到更多受眾。而近幾年最夯的職業YouTuber，不少藝人都加入分食這塊大餅，希望透過自身人氣帶領流量。不過術業有專攻，在早有許多素人、網紅已經卡滿位YT界，從傳統媒體轉戰網路經營也是需要長期的時間。對此，就有網友討論「近期發現一位藝人轉YouTuber相當成功」，貼文引爆熱議。
編輯中心/綜合報導
一名網友在「Dcard」貼文指出「最近發現了一個藝人轉型做YouTuber結果非常的成功，沒錯！就是詹姆士姆士流！最近才發現的頻道，猛一看竟然破百萬訂閱了，而且每一支影片的觀看數也很高，就算平常不做菜，也會被他的系列影片療癒，一位厲害的廚師評論些我們平常吃到的食物，觀看體驗就是很舒服」。
貼文一出，不少網友紛紛回應「必須說，食物真的是不敗主題」、「我只能說，民以食為天，真的就是不敗」、「真的有夠喜歡詹姆士的影片，紅得值得啦」、「看他評價食物講評言之有物，即使是感覺不太好吃的他也可以很有條理的解釋原因，即使自己身為廚師但對於很多沒吃過的料理都是虛心講」、「看他做菜影片很舒服」、「超猛的＝＝影片品質又超好，藝人轉作YT第一把交椅」、「真心愛詹姆士欸！料理真的都很簡單好學，最近生活化的影片也很有趣，也常探討一些美食資訊」。
而事實上，詹姆士一個多月才剛突破百萬點閱，當時候還曬出與百萬獎牌的合照表示「一百萬！謝謝大家！很開心」，從型男大主廚一路主持至今的詹姆士，頂著主持人的身分一路至今，在網路世代崛起後，將自身美食觀念、烹飪技巧化為影片，成為影音創作者，結果深受大眾喜愛，甚至訂閱數還衝破百萬，可以說是藝人界轉戰YT界相當成功的案例。（編輯：張嘉哲）