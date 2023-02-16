機車停車格「隱藏規則」曝！苦主傻眼：缺德 機車族不認
台灣素有「機車王國」的稱號，不少人上下班都是依靠機車通勤，不過，機車輛之龐大，也讓一些鬧區機車格長期不足的問題浮上檯面，至今都沒辦法解決。近日，就有網友分享自己明明一大早就將機車停在格子內，結過中午出來發現自己的機車被移動，四個格子停四台機車，變成四個格子停六台機車，讓他氣炸，貼文卻引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
一名網友在臉書社團「爆怨公社」貼文表示「明明早上的時候還是一人一格，好好地停在停車格內，中午看到這個畫面，真的很火大，我早上班才有停車位可以停，你晚來就給我停遠一點，不然就自己提早，不要移我的車，你到底有多不懂規矩！」
只見貼出的畫面當中，機車停車格其實只有四格，不過卻停了六輛機車，讓該網友相當不滿。貼文一出，不少網友紛紛回應「真的缺德啊，想停車早點來好嗎」、「現在一堆自私的人喜歡移車，造成別人的車一堆刮傷」、「移車真的有夠缺德的....超級不喜歡」、「我也是每次停一格，出來都會在中線上....」、「這算小事，我還遇過自私的人，為了停車，把別人的車移出來線外」。
不過，也有不少機車族則認為是人之常情「你這個已經算還好了，四格停六輛而已，我有四格七輛的」、「信義區一格都是停兩輛啊，停車位就不夠，機車這麼多」、「習以為常啊，不就是騎機車的人都會有的經驗嗎？」、「很習慣了，我上班這可以4格停7，8格停12，停到車黏車拉不出來呢」、「信義區黏到牽不出來的都有，停車位就是不夠沒辦法」。（編輯：張嘉哲）