網紅不堪長期霸凌！「與黑粉對決」不幸離世：我逼不得已
中國山東網紅管管（孫凡寶）因發布一系列「開拖拉機去西藏」影片爆紅，可在近半年間遭受網友不停辱罵及霸凌，管管難以忍受，最終結束生命，其妻子於15日發布影片證實身亡消息，並淚速家中仍有2位60多歲老人及一個3個月大孩子。
編輯中心/綜合報導
據陸媒報導，38歲中國網紅管管在14日時在社交媒體上被爆出猝死消息，其妻子在隔日早晨證實死訊，說明丈夫在近半年的直播生涯中遭受多名黑粉辱罵，後不堪承受，選擇了解自己的生命，留下妻子、2個60多歲的老人及一個3個月大的女兒。她泣訴希望能給丈夫一個公道，以安慰家中兩老，並在留言處回覆「只有經歷過這種網絡暴力的人，才能體驗到困擾我丈夫的東西吧」。
在離世前，管管就曾發布多支控訴有人惡意詆毀他的影片，自己逼不得已只能「選擇一條不歸路」，有次更於直播中喊話要「與黑粉對決」，接著將一瓶不明藍色液體灌下肚，隔天便見其妻發布他在急診室洗胃搶救的畫面。
如今傳出憾事讓許多粉絲感到難過，當地警方15日晚間表示已收到管管自殺的相關訊息，資料彙整後已交給縣公安局，有關單位將會展開調查。（編輯：李惠婷）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995