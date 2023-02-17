他台積電考績每年都最差！過來人曝暗黑意涵：忍得下去？

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據悉，台積電內部考績制度分有4個等級，從優至劣排序為傑出O（Outstanding）、達標S（Successful）、需加強I（Improvement needed）及未達標U（Unacceptable），通常僅有1成員工能拿到O，8成為S，不過S又細分為S+、S及最差的S-。
貼文發出引起熱議，眾人多認為主管長年打出這樣的成績，背後意涵其實是希望原PO自行離職，「在逼你走了，分紅少2/3，就表示你年薪少別人一半以上，同樣做事，別人領你一倍多，你忍得下去？連續幾年都拿的話，是我早就每天5點下班，被噴，肯定噴回去你錢要分我嗎？」、「拿S-連升33都有問題，給幾次S-就是在暗示你該走了」、「我之前連拿兩次S-，錯過調薪，薪水直接比新人低，但要扛很多鳥事，同屆的都早早升上去32或是領兩三百，一比之下真的很沮喪」、「第一年拿S-正常，但如果持續三年都S-要注意了，產線缺嗎？」。
有人則給出建議「你表現不一定真的很差，但在部門裡面你一定是最不重要或最菜那個，所以最差的考績當然給你扛。如果不想要這樣一直下去，你可以內轉，台積有內轉系統，滿兩年以後就有機會內轉。不然就是乾脆下山，外面海闊天空，我後來走了現在薪水比以前還高好幾倍還都在家上班，每天也都準時下班」。（編輯：李惠婷）