吳淡如急道歉送「千元胸針」？真相曝光 意外扯出案外案
知名作家兼主持人吳淡如日前分享她的「電腦繪圖」作品，卻被質疑AI算圖當成個人畫作，引起爭議。然而吳淡如日前透過臉書道歉，表示會賠禮給被封鎖的網友，沒想到卻傳出小編自稱賠禮是價值「1280元的天然珍珠別針」，結果吳淡如本人出面否認後，還延伸出賣場販售的珍珠別針與淘寶貨撞圖，對此，吳淡如的賣場先行下架該項商品，團隊表示「照片是廠商提供的照片，淡如姐本人並不確定相關事宜」。
編輯中心/綜合報導
吳淡如日前分享自己的「電腦繪圖」作品，遭質疑AI算圖當成個人畫作，事發5天之後，吳淡如16日出面道歉，坦承「用詞有誤」並且願意賠禮給遭到封鎖的網友。而作家謝知橋貼出友人與吳淡如楊小編的對話，對方表示賠禮是市價1280元的天然淡水珍珠別針。雖然不知道是什麼別針款式，謝知橋好奇上網搜尋，卻發現淘寶賣場有與吳淡如賣場販售同款胸針，不知道是誰盜圖誰，且該賣場價格只要人民幣118元（約新台幣522元），而吳淡如賣場則販售1180元。
對此，吳淡如深夜先發文澄清賠禮的禮物不是別針，她表示「不好意思，你是要讓我破產嗎？哈哈。剛剛問過小編，他沒有給您這個照片。我知道你對我恨意很深，也許我不知道從什麼時候就開始得罪你，但是不要把我往死裡打，再三跟您道歉喔。請原諒我好嗎？」。
吳淡如說「希望事件就此平息，她不想浪費社會資源，也不希望讓家人朋友擔心，謠言止於智者，同時也感謝謝知橋發文告知疑似遭淘寶賣家盜圖的事，一切只是一場誤會」隨後謝知橋則更新貼文表示「淡如姐的賣場已經找不到這款胸針了，應該是不爽淘寶賣家盜用照片，憤而下架的緣故，吳淡如的團隊說照片是廠商提供的，淡如姐不確定相關事宜，所以團隊決定暫時下架別針，並追查相關問題」，謝知橋也強調，自己沒說該款就是小編要送的賠禮胸針，只是剛好查詢發現疑似有淘寶賣家盜圖。
不過網友卻感到相當尷尬表示「兩個都同張圖片，兩個都是手工，淘寶下單48小時出貨，淡如姐要7-14天，可真的要好好調查呢」、「不管小編是不是要送這款啊，就是賣場撞圖，看誰盜誰查清楚」、「支持調查誰盜圖！」、「小編可能又要失業了，挖坑給淡如姐跳」、「怎麼從繪圖變成戰她網站的東西啊？」、「不管小編說要送哪一種啦，誰盜圖一定要查清楚給個交代啊」、「雖然不是送胸針，但直接扯出案外案欸」。（編輯：張嘉哲）