今日廣場》戴穆戎／打破台北迷思，台南築夢正當時

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但這幾年在蔡英文總統大南方政策的支持下，台積電在南科擴廠以及黃偉哲市長積極招商引資，讓科技業成為帶動台南經濟發展的引擎，從失業率來說，台南2022年失業率為3.6%，六都最低。隨著南科三期的擴編、七股科技工業區以及新市產業園區的開發，未來台南的就業機會將不可限量。
此外，黃偉哲市長為了照顧三明治世代的年輕人，加碼生育補助、青創及購屋貸款利息補貼、推動台南公宅等政策，也積極推動公幼、非營利幼兒園，更領先六都完成「一國中學區一日照」，讓年輕人可以安心的在台南成家立業，小朋友可以快樂成長，老人家可以在社區慢慢變老。
有人總說，台南薪水還是比台北低，交通也不方便，台北還是比較好，但是筆者認為，雖然台南的薪資水準仍低於台北，但物價卻遠低於台北，就以租金6000元而論，可以在台南市區租到一間不錯的5坪套房，但在台北市中心可能只能租到一間老舊不堪的公寓雅房。
另外，在交通建設的部分，隨著四橫三縱交通路網(四橫：台84、國8、北外環、台86；台61、國1、國3)的開闢，台南東西南北一小時生活圈儼然成形，便捷的交通，除縮短通勤時間外，也帶動台南里山、里海觀光產業的發展；更重要的是，台南正積極推動捷運藍線、藍延線以及深綠線，來解決市區交通壅塞的問題，相信再過不久，台北有的，台南也會有。
筆者相信，未來台南年輕人將不用離鄉背井追逐著「台北夢」，台南將是一個比台北更宜居城市，就誠如詩人葉石濤筆下的台南，是一個適合人們，做夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過日子的好地方。
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