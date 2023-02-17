名家論壇》徐佳馨／住宅三箭射向何方?

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其一，是看得到吃不到的疑慮。
以補貼三萬的標準，北市《中產以下自用住宅貸款戶支持方案》內容為，110年家戶所得合計於120萬元以內，原始核貸金額部分則分為高房價的台北市，為850萬元（總價約1200萬元）以下，其他縣市則是700萬元（總價約1000萬元）以下。根據聯徵中心統計，台灣有四分之一房貸戶貸款超過千萬，加上120萬家庭收入的標準，按此標準想申請者眾，卻看得到吃不到。真正實質受益者集中在中南部或是早期購買者，抑或是購買坪數相對小的購屋人，甚至不乏名下只有一戶，購置小宅出租但吃家裡的靠爸族。
其二，是發給標準與金額和相關認定缺乏合理性。
以內政部本次核定標準，概算一次性發給三萬元所能降低民眾的負擔程度，約莫是升息後所增加的金額的六到七倍，換句話說就是支付六到七個月增加的房貸利息，三萬元從何根據而來？是民眾的第一大問，不採中位數而採更偏低的家庭收入120萬元以下，標準和理由為何? 也讓外界費疑猜。
類似標準問題也出現在租屋補貼上。
當租屋補貼變得雨露均霑，且申請資格與標準極寬，幾乎到了只要是活人租屋就能申請補助的時候，這麼大筆錢是否花在刀口，答案不言可喻。這不僅可能產生假租約騙補貼的弊端，也枉費當時想藉著300億租金補貼建立租屋市場大數據的民間期待。
住宅三箭的社會住宅、租屋補貼與房貸補貼目前都已經在現行制度上運作，只需要優化過程，並透過細部調整就能達到效果。例如社會住宅與包租代管搭配，構築新的租屋市場架構；透過租屋補貼與租金強制登錄，能逐步健全非政府機制下的租屋市場，另外，亦可與財政部重新檢視稅法規範，是否有可能讓租金與所得稅分離，讓租金稅負更為單純，甚至直接在前期完稅，政府有收入，房東沒負擔，房客更安心；本次爭議最多的三萬元補貼房貸利息，目前內政部與財政部早就有「青年安心成家方案」分別是200萬與800萬的額度，且行之有年，規範也在，若要補貼利息可以從這些管道直接下手，效率高、目標精準且費用少，只要廣為宣傳，效果不會差，也更對得起納稅人的血汗錢。
說到底，會讓外界產生選前買票的想法，不僅是時間點，合理性更是大家疑慮的所在，高房價問題與居住問題依舊無法解決，那麼再補貼多少錢，也不過就是一種短期刺激房市，產生更多後患的多巴胺，不是長期穩定與健全房市的腦內啡。
既然把政策名為箭，就要知道射箭是門藝術，愛神的箭射在人的心坎上，安倍的箭射在經濟的轉折，那內政部的住宅三箭究竟想要射在哪邊?要產生甚麼樣的效果？才能不負百姓所託，主事者或許得好好想想。
●作者：徐佳馨／住商不動產企研室執行總監
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