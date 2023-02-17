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機車自助加油「只省4元」卻排爆！內行曝優勢狂讚：很爽

▲許多加油站為了縮短排隊人龍，都會設置自助加油區，甚至打出折扣方案吸引顧客使用。（示意圖／取自pixabay）
▲許多加油站為了縮短排隊人龍，都會設置自助加油區，甚至打出折扣方案吸引顧客使用。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

許多加油站為了縮短排隊人龍，都會設置自助加油區，甚至打出折扣方案吸引顧客使用，不過近日就有網友好奇，明明自助加油沒省多少錢，且每次流程都超麻煩，花的時間根本比人工加油還久，為何大家還是願意使用？貼文曝光後，不少人點出關鍵直言：「有些員工都加不滿或是加到噴出來，自助可以自己控制，省只是順便，熟練之後根本沒有比較慢。」 

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該名網友在PTT貼文，他以「機車去中油自助加油是為何，哪有賺？」為題，表示不知道為什麼機車特別愛排自助加油，明明人工加油的機車道都沒人，「機車了不起一次5公升省4元，一堆加100多省2.4元」。 

原PO指出，很多騎士到自助加油區，通常會在機器前面瞎按好一陣子，「慢慢地從後座拿出錢包，一張張看哪張卡好，又是瞎按一陣子，然後點一點發現沒熄火又轉過去熄火，總算開始加油了，按兩下就停，還要認真對一下明細，才滿意離去」。 

▲原PO日前排隊等待自助加油，好不容易排到了，卻被員工擋下，喊了3字「要交班」，讓他傻眼直呼「第一次遇到」。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲近日就有網友好奇，明明自助加油沒省多少錢，且每次流程都超麻煩，花的時間根本比人工加油還久，為何大家還是願意使用？（示意圖／翻攝自Pixabay）
原PO直言，他加1000元的油花的時間，比自助加油加100元的騎士還少，讓他好奇問：「根據機會成本，在那邊排隊瞎攪和的時間老早超過那個2元4元了，花那2元還不會加錯油或搞老半天還是要站務員幫忙，還可以鼓勵就業，機車族在中油自助加油究竟是追求什麼呢？」  

貼文一出，網友紛紛指出，最大優點就是可以自己控制加油狀況，「常常遇到菜鳥加油溢到我的腳踏板」、「給加油員加太少，太滿又怕他滿出來」、「自從加油站工讀生把汽油滴到我車殼後，從此我都自助加油」、「自助不會被工讀生加到噴出來」、「很多不會加後置油箱的，50%機率加到噴出來，因此寧願自己加」、「有些員工都加不滿或是加到噴出來，自助可以自己控制，省只是順便，熟練之後根本沒有比較慢」。 

也有網友表示，「可以控制加到整數，很爽的好嗎」、「人工有的排超長才好笑，自助很少超過2台車」、「重點是不會被趕」、「省很多好不好，自助又方便，傻子」、「不會被趕真的是比較舒服」、「真的很討厭人工找完錢後，我手忙腳亂的感覺」、「我每次省七塊，可以啦」。（編輯：賴禹妡） 

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