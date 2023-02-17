美光狂裁員！他進公司秒下班 員工揭離職內幕：一夜致富
經濟不景氣，連科技大廠近年也都陸續傳出裁員計畫，半導體製造商大廠美光（Micron Technology），近期展開全球裁員行動，除了停發獎金與主管減薪之外，還大砍未來兩年的資本支出。然而，近日在Dcard工作板上，不少在美光工作的前員工紛紛出面表示自己被裁員，不過卻沒有人有任何怨言，透露美光在這方面誠意十足，甚至有人談到資遣費時形容是「一夜致富」，掀起廣大討論。
編輯中心/綜合報導
日前有網友在「Dcard」貼文指出「今天剛上班，都還沒交接，兩個人就過來，請問你是某某某嗎？有事情要跟你談一下，阿你東西要先拿著嗎，然後帶我去找m2+hr，結果就是說要簽或不簽，識別證馬上都要收走，光光給了什麼呢？就是自願離職金約14到15個月，3y4m年資我登出了！結果剛回到家，前同事說主管也被帶走了」。
而也有年資5y3m的員工也發文提到，自己上班沒多久就被約談，也是m2+hr談完之後達成協議，就簽名繳識別證，透露遣散費比分紅還要多，每個人至少超過60萬，每位員工領的價碼不同，要看什麼職稱跟年資，但是都超過6個月以上，是個會讓人滿意的數字就對了。
貼文一出，不少網友紛紛回應「哇...這不是一夜致富，不然是什麼？」、「有人排隊等裁員的嗎....這個也太優渥」、「實拿15個月我會求他把我砍了」、「有夠羨慕，你等於今年可以好好進修，順便找工作還領全薪」、「等於可以耍廢一整年＝＝太羨慕了吧」、「自願離職金好多唷，一筆就這麼大包唷」、「優良企業，裁員也不忘本」、「留下來的都在祈禱被裁，不然工作量變3、4倍, 不是腦出血在辦公桌上，就是受不了了自己離」、「15個月我也會希望他把我裁了....」。
據了解，由於美光是採取優惠的自願離職方案，給員工不錯的離職方案，也因此勞工局至今都沒有接獲不滿意的申訴案件，加上網路上遭遣散的前員工紛紛證實「離職大禮包」的金額，讓不少人大讚美光雖裁員，卻不忘員工對公司過去的付出，稱讚是良心企業。（編輯：張嘉哲）