碩士哥月領27K嘆「很魯嗎」？網見工作傻眼：做超商都贏
許多人為了尋求更好的薪資或工作環境，會選擇攻讀碩士，讓履歷上新增更漂亮的學歷，不過近日就有一名美術類碩士畢業生苦嘆，他畢業後履歷投了超過100間公司都沒回音，最後只能到傳產當作業員，不僅月入27K還每日工時12小時，貼文曝光後立即引爆討論，原PO的遭遇讓多數人都看傻了眼。
編輯中心/綜合報導
該名網友在Dcard中貼文，他以「碩士領27K會很魯嗎」為題，表示他今年24歲，從私立大學的美術類碩士畢業，待業半年期間，履歷投了超過100間公司，但每間幾乎都只有感謝函或無聲卡，直到去年底終於找到工作，是南部某傳產的作業員，但月薪27K、工時12小時，還需要輪班，且月休僅6天，讓他苦嘆：「覺得好累喔⋯」
貼文曝光後，不少網友驚喊，「碩士去當傳產作業員？那你何必多花那些錢去讀碩士」、「你當初讀美術研究所是為什麼啊」、「等等我在超商工作，月休10天，上8小時薪資都比你高」、「你好浪費你的學歷」、「我在日月光做設備照你這種班我可能一個月至少8萬」、「我朋友私立大學畢業也去當作業員，34K週休二日，工時8小（不需輪班），你學歷都比我朋友好了，太枉費努力讀完碩士文憑」。
另外，多數網友都鼓勵原PO換條件更好的工作，「有美術背景，不如去應徵個美編或畫畫補習班之類的隨便都比27高」、「趁剛畢業再找其他的」、「不如當保全還有月入近4萬，然後在保全警衛室無聊可以做做兼職美術設計賺賺錢，這樣比較好」、「念藝術…找不到的話，考公務員吧」、「這個就先當作過渡期的工作不要長做，面試其他工作也不要放上去履歷」、「怎麼不簽一下，當個輔導長，碩士當到少校也沒問題啦」。（編輯：賴禹妡）