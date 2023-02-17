北一妹棄學照顧植物人哥哥！婚後1要求　他罵自私被譙爆

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原PO透露，女友當初也是因為這個原因沒再繼續唸大學，因為女友家經濟狀況不佳，「女友爸爸平常是開小發財貨車賣早餐，以前都有女友媽媽幫忙，但女友媽媽過世後，她說怕爸爸太累所以就跟在爸爸身邊幫忙賣早餐」，但如今兩人論及婚嫁，女友卻希望婚後能在她家附近先租房子，她才能繼續照顧家人。
原PO直言，「我家住蘆洲她住瑞芳，交往以來都是我去瑞芳找她，原本想說若結婚我就可以不用每個禮拜都跑瑞芳了」，且他認為瑞芳那裡的房子「又老又舊又偏僻」，若結婚後真的搬去那裡住，他勢必得放棄工作，「原本還想說若結婚女友搬來我家住，至少還可以讓女友在我家的火鍋店幫忙，不然只有高中畢業的她能找到什麼好工作」，因此忍不住抱怨：「人家說嫁出去的女兒就像潑出去的水，但我女友卻很自私的要我什麼都配合她，所以想請問大家我該怎麼跟她溝通比較好？」
貼文曝光後，網友們認為原PO太自視甚高，紛紛留言怒罵，「你的字裡行間裡面充滿了看不起女方家人的蔑視感」、「分手吧，人家嫁女兒又不是給你當奴隸的，唯一有戰力的離開了，她爸爸哥哥怎麼辦，如果你沒辦法站在她立場想就別結這個婚」、「現在你那邊是清末民初嗎？」、「你才自私，女生很棒，她適合更好的男人」、「自私自利，交往就知道家裡情況，現在這樣子你只是想要免費勞工而已」、「分手，要結婚就要連對方家庭狀況一起考量，沒有能力承擔，不宜考慮結婚」。（編輯：賴禹妡）