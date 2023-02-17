房貸補貼3萬拍板！他怒「中南部最大贏家」 鄉民全戰翻
內政部昨（16）日拍板房貸補貼方案，只要符合2021年家戶所得在120萬元以內，並且名下持有自用宅1戶以內等4項相關條件，就可以在申請核定後政府一次發放3萬元，消息一出立即引起譁然，也讓PTT網友直言：「這波房貸補貼中南部受益最大吧？」
編輯中心/綜合報導
該名網友在PTT貼文，他以「這波房貸補貼中南部受益最大吧？」為題，表示雖然有補貼房貸政策，但資格也有限制，「貸款金額台北要850萬元內、其他縣市700萬內」，不過以北部房價而言，貸款要不超過700萬、850萬很難，讓他直言：「這貸款補貼對中南部購屋族來說受益最大吧？」
原PO指出，依照中南部的薪資結構，較有機會經濟狀況是家戶年所得120萬元以下，因此好奇問：「這是不是暗示房地產重心往中南部發展會是趨勢？投資房地產要往中南部走呢？」
貼文一出，引起網友們熱議，「沒寫什麼時候申辦的才可以申請核貸金額做為門檻，表示兩年前買的爽翻了不只賺到這兩年的漲價價差，還可以領補貼XD」、「受惠族群約五十五萬人，沒拿到的接近兩千多萬人」、「賺最大吧，2020年前買的中南部哪戶沒賺3-5百萬，台中港15萬都跳到32萬」、「不缺3萬，但要就大家都發，阿不然就都不要發」、「除了大都會區以外，都補助得到啦」、「中南部漲幅高，回檔壓力也較高」。
也有不少人吐槽，「有人會為了這三萬而去炒房嗎？又不是沒息」、「才三萬是可以買廁所嗎？」、「奇怪 是有很缺這3萬嗎，一堆人氣這樣是XD」、「一堆3萬領不到很氣，不是房價隨便漲，隨便都賺30萬？還需要花時間研究這3萬？」（編輯：賴禹妡）