陶晶瑩不知情？才當曹佑寧感情擋箭牌 他卻速傳祕戀王淨
藝人曹佑寧過年時間，在街上被目擊與演員王淨逛街，社群平台還發現一些端倪，2人疑似交往中，不過雙方經紀人口徑一致，表示不會過問藝人私事，讓年輕人正常交友。事實上，曹佑寧日前出席記者會時，被問到校花前任結交新歡時，態度大方，陶晶瑩還試圖救火轉移話題，怎料隨後曹佑寧就傳出緋聞，而陶晶瑩今（17）日出席醫美活動時，就透露私下已經有虧過對方。
記者侯家瑜/台北報導
陶晶瑩、曹佑寧近來因錄製實境節目《哈囉!毛小孩》有了更多互動，她日前在首播記者會上，也替對方閃避舊愛問題，怎料沒多久曹佑寧就與王淨鬧緋聞，陶晶瑩今受訪時表示年輕人多交朋友是好事，還笑說私下已有虧他，「我們錄影時，小賴（賴晏駒）有來當派隊主持人，我們就拱小曹唱歌，然後他就唱《戀愛ING》，小賴就吐槽『是你現在的狀態嗎』，但小曹最後也沒有唱。」陶晶瑩則是虧曹佑寧「難怪上週記者會沒有太難過」，最後也強調這是曹佑寧的隱私，自己也不便代答，但會祝福他們。
而與李李仁結婚多年的陶晶瑩，表示老公在情人節固定都會送花，不過她則認為沒有這個需要，「我有告訴老公，送花的錢可以拿出來利用在其他地方。」但後來就轉念，認為讓花店老闆有錢賺也不錯，但還是提醒老公每次送一朵就好，畢竟家裡沒有太多花瓶，心意最重要。