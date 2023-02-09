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獨／曹佑寧過年「揪王淨逛街」被目擊　曖昧4巧合曝光

▲曹佑寧（左）爆戀上王淨（右），曖昧4巧合曝光。（圖／記者陳明中攝）
▲曹佑寧（左）爆戀上王淨（右），曖昧4巧合曝光。（圖／記者陳明中攝）

記者侯家瑜/台北報導

藝人曹佑寧2014年以棒球電影《KANO》闖出知名度，後來除了朝戲劇方面精進之外，也發揮所長，參與節目《全明星運動會》，至於感情方面，他日前受訪時聲稱自己現在只跟寵物談戀愛，不過有網友稱過年時間，在街上目擊他與演員王淨逛街，社群平台還發現一些端倪，2人疑似交往中，對此，曹佑寧經紀人稍早也做出回應。

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一名網友在匿名平台Dcard上發文：「過年期間在年貨大街遇到曹佑寧跟王淨，滿意外的，想說他們怎麼會走在一起。」於是回家開始滑2人的社群，意外發現照片有很多共同點，包括一樣的戒指，都戴在食指、一樣的手鍊，同一天發文寫同款春聯，也在同一天發文打卡士林夜市。」也指出王淨最近的發文幸福感滿滿，似乎是交男友。對此，曹佑寧經紀人回覆：「我們不過問藝人私事，年輕人正常交友。」王淨經紀人至截稿前尚未回應。

▲曹佑寧、王淨過年逛街被網友目擊。（圖／Dcard） 
▲曹佑寧、王淨過年逛街被網友目擊。（圖／Dcard） 
▲曹佑寧、王淨都把戒指戴在食指。（圖／記者侯家瑜攝）
▲曹佑寧、王淨都把戒指戴在食指。（圖／王淨、曹佑寧IG）
▲曹佑寧、王淨同一天曬出手寫春聯。（圖／記者侯家瑜攝）
▲曹佑寧、王淨同一天曬出手寫春聯。（圖／王淨、曹佑寧IG）
曹佑寧去年6月與愛情長跑多年的「校花前女友」鍾蕙羽分手，女方日前被拍到有了新歡，新男友騎著機車來接她，而曹佑寧事後出席節目《哈囉!毛小孩》記者會時，大方表示祝福，被問到是否單身，他反應不尷尬，機智應答：「我現在都在跟寵物狗狗談戀愛。」似乎早有準備。

▲曹佑寧近來參與實境秀節目《花甲少年趣旅行2》。（圖／記者侯家瑜攝）
▲曹佑寧表示目前和寵物談戀愛。（圖／記者侯家瑜攝）
最近忙著爲新作品《我和鬼變成家人的那件事》宣傳的王淨，近來頻頻露臉，身材較以前纖細，似乎沒有幸福肥的跡象。論及情史，王淨假戲真做過3次，包括合作電影版《鬥魚》的林柏叡、在《用九柑仔店的》對戲的王柏傑，但這2任都是短命情，隨後接下戲劇《愛情白皮書》後，又與同戲演員宋柏緯擦出愛火，不過交往2年後，2人於去年仍宣告分手，而從未合作過曹佑寧的王淨，這次被目擊與對方一同逛街，社群上被發現諸多曖昧巧合，互動過從甚密，引發外界好奇2人私下關係。

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