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下週二龍抬頭9禁忌曝光！命理師警告「2字」別說：恐衰爆

▲2月20日是農曆二月初二，也就是一年一度的「龍抬頭節」，命理專家小孟老師透露，在當天有9個禁忌要小心別犯。（示意圖／取自pixabay）
▲2月20日是農曆二月初二，也就是一年一度的「龍抬頭節」，命理專家小孟老師透露，在當天有9個禁忌要小心別犯。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2月20日是農曆二月初二，也就是一年一度的「龍抬頭節」，命理專家小孟老師透露，在當天有9個禁忌要小心別犯，其中更要注意別說出「關門」兩字，以免龍氣進不來，甚至恐會招來衰運。 

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▲小孟老師特別提醒千萬別說「一句話」，當心運勢會衰到爆！（示意圖，非當事人／取自Pexels）
▲小孟老師特別提醒龍抬頭節千萬別說「關門」兩字，當心運勢會衰到爆！（示意圖，非當事人／取自Pexels）
【習俗】 

剃龍頭： 

農曆二月初二借龍王之喜氣幫小孩剃頭，有剃舊迎新「剃喜頭」之說，也象徵用龍抬頭吉時剃頭，讓小孩剃完頭後能出人頭地；大人當日剃頭，能剃出好運，辭舊佈新迎財水。 

吃豬頭肉： 

龍抬頭之日吃豬頭肉有「挑龍頭」的意涵，所以吃豬頭肉能一發驚人。 

吃麵條： 

麵條一根一根，很像龍鬚，因此龍抬頭日吃麵條象徵扶龍鬚能長命百歲。 

吃水餃： 

水餃包起來後很像耳朵，因此龍抬頭日吃水餃，也被人稱作是吃龍耳，能耳聽八方招來八方貴人。 

吃米飯： 

米飯一粒一粒，代表種子也象徵龍子，因此龍抬頭日吃米飯可以生龍子，小孩在當日吃米飯能出狀元。 

吃春餅： 

春餅一片一片，很像龍的麟，因此吃春餅就好似吃龍麟，吃完後能有強大磁場護體，讓身體強健保安康。 

【禁忌】 

1.不宜敲水龍頭： 

水龍頭會放水，顧名思義水龍頭也為龍頭，因此不宜敲打水龍頭，隨意敲打會敲到龍頭，財運會下滑。 

2.不宜喝粥： 

因為龍為龍子天王吃米粒，粥為龍血，米粒煮水象徵龍子被煮，因此不宜喝粥。 

3.忌洗衣： 

龍抬頭不宜洗衣，因為怕傷到龍皮，因為洗衣服太大力會無形傷害龍的皮影響磁場。 

4.不宜動刀與針線： 

古人在龍抬頭日不動刀是怕誤砍龍頭，不動針線怕戳到龍的眼睛。 

5.不宜磨食材： 

龍抬頭日磨食材是擔心會磨到龍的頭，讓龍王不開心，因此要避開磨食材的料理。 

6.忌說關門： 

龍抬頭是吉日，因此要開門喜迎龍王，不宜說關門，以免龍氣進不來走衰運。 

7.女子結婚後，忌在娘家過二月二： 

龍抬頭為男生剛性之節日，女生婚後不宜回娘家，容易將娘家氣勢往下壓。 

8.忌吃龍蝦： 

龍蝦神似龍王，因此龍抬頭日避免吃龍蝦。 

9.屬龍者不宜洗頭： 

屬龍為飛龍在天，因此當天屬龍者洗頭，龍頭會傷到，建議隔天再洗。 

開運旺財方式： 

2月20日當天引龍水，大家可以在農曆2月2日，早上7：00-中午11：00，開自家或公司水龍頭，用一個杯子裝水，水裡可以放88元硬幣，代表發財龍水，能將大量財水吸引進來，完成後放門打開45度角處，放22日再沖掉，財氣就能一飛沖天。（編輯：賴禹妡） 

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】        

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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