月薪32K「每天滑8小時手機」！他曝工作內容 網友全羨翻
多數人認為上班時間艱辛，每天都被做不完的事情追著跑，可有位網友恰恰相反，他一天待在公司9個小時，僅有1小時需要幫忙跑腿、買飯，其餘時間全都悠閒無事，讓他「無聊到懷疑人生」，發文詢問自己是否該離職，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
原PO於PTT以「工作就是滑8個小時手機該離職嗎」為題發文，解釋自己從事早八晚五且週休二日的工作，待遇為月薪32,000元無三節、年終，採一年一聘制。原PO說明一天上班9個小時，實際上只有花一個小時在跑腿買飯和吃飯，其餘八個小時皆用滑手機來消磨時間，又因為跟同事沒有業務交流，基本上毫無機會搭話，「無聊到懷疑人生，該趁快滿試用期離職嗎？」。
這般輕鬆的工作引起驚呼，部分網友非常羨慕「快跑，我要進去」、「很辛苦， 對眼睛視力負擔很大，我可以跟你換」、「沒事情做會感覺時間過很慢」、「等我45歲想退休的時候可以讓給我，謝謝」，部分則認為不應久待「離吧，生活很無趣 」、「無三節年終，快跑吧」、「沒年終的爛公司還繼續喔」、「建議樓上的不要羨慕，這種工作其實很可怕，尤其當工作者本身還有一點點上進心的時候」。
有些人則建議，既然工作占時少，不妨利用時間進修、學習，「你為什麼不用時間來玩股票」、「先不要辭，時間拿來進修看要學什麼等覺得差不多了在辭」、「進修/投資/兼職，明明可以趁機會做事」、「上班認真看書準備高普考阿」、「趁機斜槓做第二份工作啊，或是趁機進修補個學歷或讀第二專長」，不過原PO於留言處說明他目前並無進修的打算，該工作也非保全和公務員，是個行政職。（編輯：李惠婷）