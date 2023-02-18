Youtuber想破百萬訂閱「靠這招」！網見翻身歷程全服了
近年大眾觀影模式一直在變，從傳統電視過渡到網路影片，現在短影音也殺出一條全新血路。有網友注意到，他關注的極限運動類Youtuber奇軒原本訂閱數僅有幾萬人，可因為「1招」一夕躋升為百萬訂閱創作者，引起眾人熱議。
編輯中心/綜合報導
原PO於Dcard發文，說明自己長年關注一名教空翻的創作者奇軒，之前沒有特別注意他的訂閱數，記憶中僅有幾萬人，可過一段時間看竟發現他竟已達到164萬訂閱，影片部分最高觀看數有10萬，但Shorts部分最高竟有破億點閱，其餘也有十幾部突破千萬，大大超越很多線上Youtuber，令原PO思考「這樣的情形會不會以後變成常態啊？之後大量湧現靠短影音翻身的創作者，然後就慢慢減少長片的創作了」。
網友看完後紛紛提出自己的觀察，「那要叫Shorters嗎」、「有這樣的老師你幾點上課」、「抖音化呵呵」、「Short真的越來越多創作者投入了，最近被推播很多短影片，點進去看他們都沒有做什麼長影片，但短影片卻都有百萬觀看，這樣低成本又能衝觀看的作法，把進入門檻降低很多」。
該貼文意外釣出奇軒本人「本人經過，謝謝關注」，值得一提的是，原PO 4日發文時奇軒訂閱數為164萬，今（18）日看卻已經達到172萬，可見漲幅有多驚人。
同為創作者的網友回覆「今年感覺會靠這個衝上來的人不少喔，我自己也是靠這個紅利莫名得到不少訂閱」，有人則好奇shorts是否有觀看收益，據YouTube Shorts營利政策所述，營利合作夥伴2月1日起可透過Shorts動態影片間的廣告賺取收益，不過非原創、造假觀看次數及未遵守《廣告友善內容規範》者並不符合資格。（編輯：李惠婷）