她練舞室自拍驚見「窗戶浮慘白人臉」！網見照嚇爆：超毛
「當時也以為是反射或是其他同學，後來才發現真的沒人…」一名網友在臉書曬出朋友在練舞室自拍的照片，乍看之下很正常，但仔細觀察才發現，後方窗戶竟浮現一張慘白人臉，讓人看了寒毛直豎，一票網友全嚇喊：「這個真的明顯，好毛！」
編輯中心/綜合報導
該名網友在臉書社團「靈異公社」中發文，只見他曬出一張照片，並表示這是朋友晚上在學校練舞教室的自拍，而仔細一看，發現在女子後方的窗戶上，竟浮現一張慘白人臉，且留著一頭長髮，看起來十分恐怖詭異，原PO也補充：「當時也以為是反射或是其他同學，後來才發現真的沒人…而且學校也有很多鬼故事，學校外面也有一間廟鎮著，後面又有大觀音菩薩像，我們也大概都曉得。」
貼文曝光後，網友紛紛嚇壞留言，「這個有可怕，頭暈暈」、「瞬間毛起來」、「這個真的明顯，好毛」、「好恐怖喔」、「五官不是很明顯，但看得出來長髮、一顆人頭」、「晚上看了會怕怕的」、「麻瓜看到瞬間抖了一下」。
但也有網友直言，「有沒有一種可能叫做剛好有人走過去」、「某個物體的反射？」、「感覺像是鏡面反射吧？似乎有邊框」、「確定不是跳舞跳到一半臉貼上去？（油/化妝品）」、「看起來很恐怖，不過可能不是幽靈吧，只是光線」。（編輯：賴禹妡）