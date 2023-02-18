阿嬤也有寒假作業！孫女曬「1954年試卷」 網見內容全跪
求學時期只要遇到寒、暑假，肯定會有堆積如山的假期作業，而中國就有一名女子分享，阿嬤居然從家中挖出1954年的小學寒假作業，距今已有69年歷史，讓她感到非常新奇，畫面曝光後，也讓不少網友驚喊：「我的試卷都找不到了，別說我奶奶了！」
編輯中心/綜合報導
綜合陸媒報導，中國黑龍江佳木斯一名孫女透露，她過年回家時吐槽爸爸寫字很難看，沒想到下秒阿嬤竟從櫃子中拿出保存至今已69年的小學寒假作業給家人看，是3張來自1954年的試卷，裡頭有數學、地理、歷史等科目。
孫女表示，阿嬤今年86歲，平時就有保存老物的習慣，畫面中可見，試卷最上方寫著「1954年1月23日星期六，體操十，風向西北」，下方則是有國文及數學的應用題及簡答題，而阿嬤的字跡工整，回答得也相當正確，讓孫女笑喊：「看到阿嬤小時候的寒假作業，覺得很新奇，一定要好好保存。」
消息曝光後，讓網友也吃驚喊，「甚至沒想到寒假作業的歷史這麼悠久」、「那個年代能學到這些科目，是很了不起的家庭了」、「這是大戶人家，1954年我的爺爺奶奶都是讀不起書的」、「這奶奶一定很有文化！54年就這麼厲害了」、「我的試卷都找不到了，別說我奶奶了」、「也太厲害了吧，怎麼什麼都知道」。（編輯：賴禹妡）