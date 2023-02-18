鄭仲茵離婚陳冠霖20年　「女兒滿月後未見過父親」

50歲女星鄭仲茵近日加入台視台慶大戲《美麗人生 壯志高飛》演出，劇中飾演身分高貴的英國公爵夫人「鄭若楠」，戲外則是單親媽媽，她與前夫陳冠霖離婚已20年，令人驚訝的是，自女兒滿月後，這20年間陳冠霖從未與女兒相見，她淡然透露，自己電話在2017年前從未換過，對於現況她很滿意：「各自安好就好。」
記者楊慧玲/綜合報導
鄭仲茵與陳冠霖當年交往3個月就閃婚，離婚時也是鬧得滿城風雨，又是小三又是家暴，雙方各執一詞互斥說謊，離婚後，陳冠霖已在2008年另組家庭，鄭仲茵則單身至今。鄭陳兩人多年來都還在台灣戲劇圈各自打拼，卻從未同台，鄭仲茵很坦然，「就算同框有什麼關係，我是來賺錢不是交朋友的。」她對愛情婚姻也沒排斥過，即使不乏追求者，但就始終差那一步，到如今她也隨緣看待。
至於女兒與前夫陳冠霖的關係，她也平常心對待，表示曾看到新聞對方有提到想女兒，但從未主動探視，女兒也是不太過問，久了就覺得現在這樣也很好。
鄭仲茵多年來獨力撫養女兒，也努力接戲賺錢，最近她睽違16年前的《神機妙算劉伯溫》再回台視演戲，再度加入八點檔戰局，她心情緊張又期待：「好久沒有這種感覺，一進到台視熟悉感就回來了，不過我還是在攝影棚裡面迷路，都要靠工作人員帶。」但因為女兒明年要去美國念書，她笑說歡迎大家多找她拍戲，努力攢錢中。