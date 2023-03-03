陳冠霖閃離鄭仲茵！KTV動手陷家暴疑雲 背7年罵名毀形象
現年49歲的陳冠霖是8點檔知名小生，當年以《台灣阿誠》的反派白錦明暴紅，星途一片看好，卻因與鄭仲茵2002年閃婚又閃離，深陷劈腿、家暴疑雲，導致形象重創，雙方累積多年怨念，直到經紀人2009年與鄭仲茵鬧翻，爆料她離婚時刻意誇大事實，才洗清了陳冠霖的冤屈，不過，他早就因此錯失許多演出機會，很難擺脫渣男形象。
記者江芷稜/綜合報導
陳冠霖長相帥氣，相當受女星歡迎，出道後與演員星卉交往，沒想到爆出劈腿星卉的閨密鄭仲茵，讓雙姝關係生變，星卉黯然退出。他隨後閃婚鄭仲茵，短短結婚1年，卻又與林立青走得較近，讓老婆相當不滿，傳出在KTV大打出手，此事也成為離婚導火線。
他與鄭仲茵離婚後，負面緋聞不斷，甚至傳出在老婆孕期時偷吃，眾多爆料讓陳冠霖負面新聞纏身，外界觀感其差，一度染上憂鬱症，直到初戀女友謝心怡出現，表達相信他的心情，才讓他挽回信心，2008年和謝心怡再度低調成婚，沒有舉辦宴席，家庭相當幸福。
儘管2009年鄭仲茵經紀人幫忙洗清冤屈，但陳冠霖背負負面形象已久，加入飾演反派深入人心，仍有人相信他是家暴兇手，如今真相大白，女兒即將成年，他出示起訴書佐證，當年家暴打人的兇手是鄭仲茵，選擇不再隱忍被汙衊成動手的壞蛋。